Eestis ringleb kolm gripiviiruse tüüpi

Terviseameti gripikeskuse peaspetsialist Olga Sadikova sõnul saab väikest ambulatoorsete pöördumiste arvu jätkuvalt seostada pühade ning koolivaheajaga, mistõttu inimesed ei pruugi pöörduda haigestumise korral kohe arsti poole. Gripi ja gripilaadsete nakkuste sihipärase uuringu kaudu registreeritud andmete põhjal saab grippi haigestumise intensiivsust hinnata veel madalaks, gripilevikut aga püsivaks ja laialdaseks. Haigestumine on tõusutrendil.

„Kõige rohkem on kasvanud haigestumus laste hulgas, mis on hooaja algusele iseloomulik, sest reeglina haigestuvad esmalt enim lapsed,“ ütles Sadikova, kelle sõnul püsis haigestumus varasemate aastate samade perioodidega võrreldes keskmiselt 25 protsendi võrra madalam.

Hooaja algusest on hospitaliseeritud 61 patsienti, üle 90 protsendi haiglaravi vajanutest on olnud lapsed. Peamiseks haigestumise põhjustajaks on praegu gripiviirused.