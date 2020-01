Galerii ⟩ Valga gümnaasiumi seina sisse paigaldati ajakapsel

Tellijale

«Majas sees esimesel korrusel on seina sisse tehtud ava. Paigutame sinna suure osa kooli ajaloomaterjale. Sinna läheb tänase päeva õpilaspileti koopia, tunniplaan, töötajate pilt, mälupulk teatava infokogusega. Sellised asjad paigaldame raamatuna. See jääb selles suhtes avatuks, et sinna paigaldatakse klaas ette ja seda niinimetatud raamatut, kus sees on ajaloolised asjad, on õigus avada alles aastal 2039, kui on koolil suurem juubeliüritus,» kirjeldas kooli direktor Andrus Murumaa enne aktust.