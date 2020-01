Võru pärimusfestival kutsub noorte segarahvatantsurühmi õnne otsima

Just selle aasta juulikuu teisel nädalal, 7.–12. juulil 2020 kutsub Võru pärimusfestival üle Eesti 120 tantsijat noorte segarahavatantsurühmadest Võrumaale, et osa saada festivali raames toimuvast tantsulaagrist, mille eesmärgiks on vaatajateni tuua lustlik ja energiline Andre Laine loodud tantsulavastus.