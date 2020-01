VIDEOLUGU ⟩ Hooandjatega puhuti väiksele kirikule elu sisse

Võrumaal Varstu aleviku servas asuv Mõniste-Ritsiku kirik on teadaolevalt ainus pühakoda Eestis, mille restaureerimiseks vajaliku raha hankimisel on kogudus edukalt ära kasutanud annetuste kaasamise keskkonna Hooandja.ee. Kolm virtuaalkampaaniat on kõik lõppenud edukalt ja väikesele puukirikule on taas elu sisse puhutud.