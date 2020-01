GALERII ⟩ Põlvamaa kultuuripärl on Marge Trumsi

Aasta tegija kultuuris on Triinu Laan Moostes toimunud Eesti Filharmoonia kammerkoori muusikalise lavastuse “Suidsusannasümfoonia“ paigapealse projektijuhtimise ja „Suidsusannapäävä“ projekti eestvedamise eest. Aasta tegija spordis on Martin Luts kogukonna aktiivse käimalükkamise, oskusliku vabatahtlike meeskonna kaasamise ja panuse eest korvpallimängu populariseerimisel nii Kanepis kui laiemalt Põlva maakonnas.

Aasta tegu kultuuris on laulupeotule teekond Põlvamaal, mida vedasid eest Asser Jaanimets, Kati Taal, Leevi Lillemäe ja Ivari Saare. Aasta teo spordis saatis korda spordiklubi Traps, kes korraldas esmakordselt Põlvas Eesti karikavõistlused batuudihüpetes ja topelt trampetihüpetes ning esines edukalt rahvusvahelisel võistlusel FINCUP 2019. Tunnustuse võttis vastu klubi eestvedaja Karin Joala.

Aasta meessportlane on käsipallur Henri Sillaste, naissportlane orienteeruja Annika Rihma, aasta meesseenior orienteeruja Tõnu Nurm, naisseenior orienteeruja Saima Värton, aasta noormees spordis käsipallur Alfred Timmo, aasta spordineiu Johanna Laanoja, aasta treener Kalmer Musting, aasta võistkond Põlva Serviti käsipallivõistkond (23. aastat järjest), aasta väike võistkond OK Põlva Kobras segateatejooksu võistkond koosseisus Liis Johanson, Raido Mitt, Martin Simpson ja Annika Rihma.

Kõige sportlikum on perekond Johanson, kelle meelisharrastus on tõukerattasport. Põlvamaa spordi sõber on Maratonsport OÜ (juhataja Hillar Zahkna).