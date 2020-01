Ilmajaam lubab uuel nädalal jaanuari keskpaigale tavatult kuni üheksa kraadi sooja. FOTO: Mati Määrits/Lõuna-Eesti Postimees

Algava nädala esimese poole ilma kujundab madal- ja kõrgrõhkkondade kolonn, mis toob vihma ja lörtsi ning jaanuari keskpaigale tavatult ka kuni üheksa kraadi sooja.

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Öö hakul sajab kohati vähest vihma. Puhub edela- ja läänetuul 5-11, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni +3 kraadi. Esmaspäeva päeval on pilves selgimistega sajuta ilm. Puhub edela- ja läänetuul 5-11, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 1-5 kraadi.

Teisipäeva öösel on pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Puhub edelatuul 5-11, rannikul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +4 kraadi. Teisipäeva päeval on samuti pilves selgimistega ilm. Pärastlõunal levib vihma- ja lörtsisadu läänest itta. Lõuna- ja edelatuul tugevneb 8-14, saartel ja rannikul puhanguti kuni 20 m/s. Sooja on 1-5 kraadi.