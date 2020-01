GALERII ⟩ Vastse-Kuuste kogukond võttis vana vallamaja heas mõttes üle

Tänuplaadi andis vastsekuustelastele üle EV 100 Põlvamaa koordinaator Marge Trumsi, kelle andmeil on üle Eesti selliseid enam kui 600. Plaadi kruvisid seinale naisteklubi Kolmapäev eestvedaja Mall Kõpp ning Põlva vallavolikogu esimees, Vastse-Kuuste endine vallavanem Lennart Liba.

«Mõlemat etappi rahastas Leader programm. Ise poleks me küll suutnud nii palju teha kui Viruskundra, sest meil pole ju mehi,» selgitas Mall Kõpp, lisades, et õppeköögi sisseseadet on oodata aprillis.