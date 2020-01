Koolitants muutub üha enam festivaliks

Lõppkontsertidel esinevad tantsud valib välja lavastusmeeskond, kelle ülesanne on koostada kontsert, mida nemad soovivad publikule ja osalejatele pakkuda, lähtudes Koolitantsu eesmärkidest ja lavastajate kunstilisest nägemusest. «Kuigi Koolitants on end terve oma tegevuse aja määratlenud tantsufestivali, mitte -võistlusena, on see muudatus etenduskunstide festivali suunas ikkagi väga suur ja esmapilgul ehk ka harjumatu,» nendib Bergstein. «Teisalt on meil praegu pea igas maakonnas ja ka naaberriikides olemas tantsuvõistlused ja milleks korrata midagi, mis juba niigi olemas on?»