GALERII ⟩ Räpinlased lõpetasid pühadeaja Valguse peoga

Et jõulude ajal kõigi südameid rõõmustanud kuusepuud kurvalt prügisse ei lendaks, tuli Räpina lasteaia Vikerkaar töötjatel mõte teha üks ühine suur Valguse pidu. Möödunud aastal peeti kuuskede põletamisega pidu isekeskis, sel aastal kutsuti teised ka kampa, andis teada Räpina valla avalike suhete spetsialistVaike Tammes.

Räpina lasteaia Vikerkaar õppejuht Jana Mets rääkis, kuidas ürituse idee tekkis:

„Meil siin Eestis on talviti ikka igatsus soojuse ja valguse järele. Looduse- ja metsarahvana tunneme austust looduse ja metsa vastu, seetõttu oleme lasteaias juba mitu aastat mõelnud, et meid jõulude ajal rõõmustanud kuusepuu koht pole prügikasti kõrval. Eelmisel aastal saatsime lõkkesse ainult meie oma lasteaia kuused, kuid sel aastal otsustasime, et austust väärivad kõik kuused, pealegi on tore pidada ka talvisel ajal maha üks vahva ühine õuepidu.

Lasteaias Vikerkaar on üheks oluliseks väärtuseks KOOSTÖÖ. Soovime, et kogukond oleks kaasatud ühistesse tegemistesse. Pealegi, kui linn on nii väike, et sinna mahub vaid kolm haridusasutust - lasteaed, kool ja aianduskool. On selge, et peame kokku hoidma ning koos tegutsema.“

Peol esinesidki Vikerkaare mudilased Sipsikute, Mõmmide, Muumide ja Lepatriinude rühmast. Räpina ÜG-d esindasid segarahvatantsurühmad Üksik sokk, Räpsukad ja Kolm Punkti ning neidude rühmad Rosinake ja Patsikud. Et valguse ilu eriti hästi esile tuleks, tegid Räpina Aianduskooli õpilased ägedaid tuleskulptuure.

Selle eest, et kuused lõkkeplatsile jõuaksid, hoolitses AS Revekor. Kuigi tänavu pole küll õues talvist pakast, siiski võib rõskus naha vahele pugeda. Nii jagasidki noored kotkad ja kodutütred Põlva ringkonna Räpina rühma kodutütarde rühmavanema Sille Rebase juhendamisel kohapeal sooja teed ja piparkooke. Enne üritust käisid noorkotkad väljaku üle – koristasid ära prügi ja klaasikillud, et mudilastel oleks ohutu. Tuleohutuse eest vastutas Päästeameti Räpina päästekomando, nemad süütasid ka tuleskulptuurid ning ilmatu suure lõkke.

Võimsa tulesõuga astus külalisena üles tuleteater Zerkala Tartust. Lapsed olid lummatud, mõni mudilane küsis, kuidas nad põlema ei lähe selliseid trikke tehes.