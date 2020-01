VIDEO ⟩ nublu, NOËP ja Kristel Aaslaid esinesid Meremäel

37 õpilasega Meremäe kool võitis ainukordse kontserdi eduka osalemise eest maailmakoristusel.

«Imesid ikka juhtub! Esiteks see, et väike Eesti on säärase globaalse liikumise algataja. Teiseks see, et meie tänased kõige popimad artistid leidsid aja ja tahtmise oma õla alla panna. Kolmandaks see, et pisike Setomaa kool võitis endale vägeva koolikontserdi. Usun, et maailmakoristus teeb imet ka alanud aastal,» rõõmustas Eesti Maailmakoristuspäeva eestvedaja Mart Normet.

Puhta maailma saadik Andres Kõpper ehk NOËP tõdes, et tema võttis eelmisel aastal vastu põhimõttelise otsuse ühekordseid topse ja kotte enam mitte kasutada: «Möödunud aastal juurutasin ma päris tugevasti oma harjumusi, et ma ei võta enam niisama ühekordseid kohvitopse. Kui ma varem mõtlesin selle peale rohkem teoreetiliselt, siis nüüd ma võtsin küll vastu resoluutse otsuse, et ühekordseid topse, kotte, paberkotte ja muud sellist ma enam mugavusest ei osta, sellised väikesed asjad.»

Kristel Aaslaid rääkis, et maailmakoristus on ka tema elu tugevasti muutnud: «Ma ostsin endale näiteks koomiliselt suure joogipudeli, tänu millele ei saa mul päeva jooksul enam vesi ootamatult otsa. Samuti on mul ääretult hea meel, et minu uues kodus on võimalik prügi sorteerida ja seal on maja kõrval kõik erinevad konteinerid täiesti olemas.»

Nublu sõnas, et ka tema on hakanud oma igapäevast käitumist ümber mõtestama, et mitte süümepiinu tunda. «Kui ma olen midagi välja lubanud, siis ma pean ikka kaks korda mõtlema, kuidas ja kuhu ma näiteks prügi panen. Kui ma puhta maailma saadikuna sellele piisavalt ei mõtle, siis on väga lihtne jääda naerualuseks. Tegelikult on võimalik väga väikeste liigutustega tohutult palju ära teha,» nentis nublu.

Möödunud aasta oktoobris loosisid nublu, NOËP ja Kristel Aaslaid välja ainukordse ühiskontserdi Maailmakoristuspäevast osa võtnud 196 kooli vahel, loosiõnn naeratas 37 õpilasega Meremäe koolile Setomaal.