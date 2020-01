VIDEOLUGU ⟩ Koolitants tõi Valgas ja Võrus sajad lapsed lavale

«Koolitantsu põhiline eesmärk on ikka seesama, mis ta viimased 26 aastat on olnud: tuua noored kokku, anda neile platvorm, kus nad saavad üksteisele näidata, mida nad oskavad ja sellises sõbralikus festivalimelus oma loomingut teistega jagada,» ütles Koolitantsu peakorraldaja Raido Bergstein.

Koolitantsu tänavuseks teemapealkirjaks on «Tants on kunst», mis on tinginud festivali formaadis ka muudatusi. «Me oleme teinud mõned suured muudatused, mis puudutavad tantsužanre ja võistlusmomenti, mida me oleme kõvasti maha kerinud,» selgitas Bergstein.