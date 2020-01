Jumal taastas kunagise peotüdruku eneseusu

Tellijale

Kati võttis meid vastu koguduse mitme tuhande ruutmeetri suuruses majas Kungla ja Maleva tänava nurgal, kus alumisel korrusel asub kasutatud riiete ja mööbli pood. Algselt tööstuskooliks ehitatud hoone, kus aastakümneid tegutses haigla, ostis Rootsi ärimees neile 2001. aastal. Et igal pühapäeval käib kirikus jumalateenistustel umbes 40 inimest, majas ruumikitsikust ei teki. Alates suvest, kui eelmine, Põhja-Eestist pärit pastori kohusetäitja Ragnar Turgan Valgast lahkus, on koguduse elu juhtimine Kati Tamme õlul.

«Ragnari suur soov oli aidata alkoholi- ja narkosõltuvusega noori ja täiskasvanuid ning Põhja-Eestisse seda tööd tegema ta asuski. Eks see on keeruline, kui tuled Põhja-Eestist siia. Linn ei ole ka väga suuri väljakutseid pakkuv. Igatsus oli ikka sinnapoole tagasi. Juhtkond mõtles, et tuleb siiski valida kogudust juhtima keegi, kes siin elab.»