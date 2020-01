OTEPÄÄ ⟩ Koalitsioonipartner ootab vallavanemalt riigimehelikku käitumist ehk enda taandamist

«Koalitsiooni valdav enamus otsustas, et vallavanema ettepanek on vastuvõetav ning ta võib jätkata vallavanemana tööd kuni süüdistuse esitamiseni või kahtlustuste äralangemiseni,» lisas Barkala. «Meil on hetkel pooleli mitmesugused projektid, mis kõik vajavad lõpuleviimist. Oleme senise kahe aasta jooksul üles ehitanud poliitiliselt stabiilset keskkonda, tänu millele on vallavalitsus tervikuna saanud korralikult tööd teha ning seda stabiilsust me pelgalt esialgsete kahtlustuste tõttu lõhkuda ei soovi.»