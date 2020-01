Arvatav tapja oli politsei huviorbiidis ka varasema pussitamise tõttu

Prokuratuuri pressinõunik Kauri Sinkevicius täpsustas Lõuna-Eesti Postimehele, et häirekeskust teavitaski juhtunust kahtlustatava ning kannatanuga samas korteris alkoholi tarvitanud 39-aastane mees.

Sinkevicius lisas, et mees on kahtlustatav ka kuu aega tagasi Valgas aset leidnud juhtumis. Selle toimumise järel algatatud kriminaalasjas kahtlustatakse 46-aastast meest raske tervisekahjustuse tekitamises, kui sellega on põhjustatud oht elule.