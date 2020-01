Kadunud mehe otsingud on keskendunud Rebaste külale

Alust selleks annab asjaolu, et seni viimane turvakaamera salvestus, millel politsei Siimu tuvastas, pärineb sellest, kui mees 16. jaanuari pärastlõunal bussiga Elva valda Rebaste külla sõitis.

Lõuna prefektuur tunnistab oma Facebooki-lehel, et kuigi politsei on saanud vihjeid Siimu võimalikest liikumistest Eesti eri paigust, pole need kahjuks tulemuseni viinud. Otsingute põhifookus ongi seetõttu jätkuvalt Rebaste küla piirkonnas, kus mees viimati kaamerale jäi ning kuhu jäävad ka viimased andmed tema telefoni positsioneerimisest.