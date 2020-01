GALERII ⟩ Selgusid säravaimad Räpina elu edendajad

Kultuuri- ja spordivaldkonna täiskasvanu preemia pälvis Räpina ühisgümnaasiumi õpetaja Marika Aruküla, kes on aastakümneid pidanud oma südameasjaks edendada ja propageerida Räpinas poistelaulu. Ta juhendab Põlvamaa ainsat poistekoori, mis pääses ka laulu- ja tantsupeole ning on esinenud koos Tartu Akadeemilise Meeskooriga. Ta on pühendunud, sihikindel ja kannatlik õpetaja, kes usub, et kõik lapsed on head vaatamata nende vingerpussidele. Lisaks poistekoori juhendamisele korraldab Aruküla Räpina loomemajas mudilaste ja väikelaste lauluringi ning õpetab väikseid sooloartiste.