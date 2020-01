Tellijale

Kauneid loojanguhetki ei ole kunagi liiga palju ja seda Valga- ja Viljandimaa piiril, Mulgi vallas asuv Teringi raba just näitab. Soomassiivis asuv Alatsi järv on jäävaba ning selle lainetav veepind pakub ehavalguses suurejoonelist silmailu. Lisaks minule on järve veerele saabunud teisigi matkalisi, kes hindavad õhtut viimase aja meeldivamate kilda.