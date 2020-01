Võru tahab hoida lastesõbraliku linna mainet

Võru tänavuse eelarve maht on 22,3 miljonit eurot. Sinna pole arvestatud riigieelarve toetusfondi, mis on umbes 3,5 miljonit eurot. Tulude eelarve on 17,8 miljonit, kulude osa 16,5 miljonit ning põhivarade soetuse eelarve 4,2 miljonit eurot.