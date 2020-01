Tellijale

«See on nii ootamatu: ma ei saanud aru, mis toimub,» rääkis ta koosoleku vaheajal. «Telefon on vaikse peal ja vaatan, et sõnumid tulevad. Õnnitlused. Siis vaatan, et kas on mingid vanad sõnumid sisse jooksnud, aga kui kahe järel tuli kolmas, siis mõtlesin, et asi ei ole õige.»