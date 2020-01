Politsei tabas vihje peale Tõrvas raskes joobes juhi

Teatele reageerinud politseinikud said helistajalt jooksvalt infot, et ohtliku juhiga sõiduk oli pidevas liikumises ning suundus ühel hetkel kesklinna suunas.

Tänu arvukatele vihjetele õnnestus politseinikel masin linnast üles leida ning see peatada. Kontrollimisel ilmnes, et auto roolis oli 42-aastane raskes joobes juht. Lisaks tuvastasid politseinikud, et mehel puudus ka juhtimisõigus. Ta kõrvaldati juhtimiselt ning toimetati otsejoones arestimajja.