Video ⟩ Lõõtsavägilased andsid välja uue albumi esimese singli ja tegid kummarduse vanameister Heino Sõnale

“Sabalugu räägib sellest milline oleks inimese elu siis, kui ta peaks oma igapäeva toimetusi tegema elades, koos sabaga. Lugu on saadud Karksi- Nuias elanud kanneldajalt Heino Sõnalt (1937-2019) Heino oli inspiratsiooniallikaks nii mõnelegi põlvkonnale kandlemängijatele. Tal oli mitmeid õpilasi, kellest üks, Eva Väljaots, mängib ka kaasa selles loos, täites sellega ka Heino enda suure soovi, mida ta kahjuks tervise halvenedes ise ei saanud enam teha. See laul on meiepoolne kummardus vanameistrile, ühtlasi ka sõbrale, Heino Sõnale” sõnas Lõõtsavägilaste solist Andres Eelmaa.