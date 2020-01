VIDEOLUGU ⟩ Vabadusvõitleja: Tartu rahu oli riigi elujõu tõend, mitte sünnitunnistus

Tellijale

«Tartu rahu on väga tähtis dokument, kuid mida ta kindlasti ei olnud, ta ei olnud [Eesti riigi] sünnitunnistus, nagu praegu väga haritud mehedki ütlevad,» rääkis Võrumaa legendaarne kaitseliitlane Valdur Raudvassar (80). «Sünnitunnistust ei saa vastane anda. Mida ütelda 24. veebruari manifesti kohta? Vaat too oli Eesti Vabariigi sünnitunnistus. Tartu rahu oli see, et vaenlane tunnistas meie võitu, Eesti rahva elujõudu ja õigust elada.»