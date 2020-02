Pühapäev toob kuni kuus kraadi sooja

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu pühapäeva valdavalt pilves ilm. Aeg-ajalt sajab vihma, öö hakul ka lörtsi ja kohati tekib udu. Puhub edela- ja lõunatuul 4-10, rannikualadel puhanguti kuni 15 m/s. Hommikul tuul veidi nõrgeneb. Sooja on 2-6, Kirde-Eestis on öö hakul õhutemperatuur -1 kuni +1 kraadi.