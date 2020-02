Pühapäev tuleb soe, uuel nädalal võib aga päikest näha

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu pühapäeva valdavalt pilves ilm. Aeg-ajalt sajab vihma, öö hakul ka lörtsi ja kohati tekib udu. Puhub edela- ja lõunatuul 4-10, rannikualadel puhanguti kuni 15 m/s. Hommikul tuul veidi nõrgeneb. Sooja on 2-6, Kirde-Eestis on öö hakul õhutemperatuur -1 kuni +1 kraadi.

Peipsi järvel puhub Lõuna- ja edelatuul 5-10, puhanguti 13 m/s. Hommikul tuul veidi nõrgeneb. Lainekõrgus pool kuni üks meeter. Sajab lörtsi ja vihma. Nähtavus on mõõdukas, kuid hommikul võib udu tekkida. Sooja on 2-4 kraadi.

Pühapäeva päeval on pilves ilm. Paljudes kohtades sajab vihma ja kohati ka lörtsi. Õhtul saartelt alates pilvisus hõreneb ning sadu lakkab. Puhub edelatuul 4-10, rannikualadel puhanguti kuni 15 m/s, pärastlõunal pöördub tuul saartelt alates läände ja loodesse. Sooja on 2-6 kraadi.

Peipsi järvel puhub edelatuul 5-10, puhanguti 13 m/s, õhtul pöördub tuul läände ja loodesse. Lainekõrgus 0,5-1 meeter. Aeg-ajalt sajab vihma ja nähtavus on mõõdukas. Sooja on 3-5 kraadi.

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab veidi vihma ja lörtsi. Puhub loode- ja läänetuul 5-12, rannikul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni +3 kraadi. Esmaspäeva päeval on samuti muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab veidi vihma, lörtsi ja lund. Puhub loode- ja läänetuul 5-12, rannikul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +3 kraadi. Pärastlõunal läheb jahedamaks.

Teisipäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub põhjakaaretuul 3-9, öö hakul põhjarannikul loodetuul puhanguti kuni 14 m/s. Külma on 2-7, rannikul tuleb kohati null kraadi. Teisipäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub põhjakaaretuul 3-9 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -3 kraadi.