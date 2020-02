Kagueestlased peibutasid festivalikülastajaid

«On esmakordne, et saame tutvustada sellisel ärifestivalil Kagu-Eestis kaugtööks loodavat võrgustikku,» ütles Põlvamaa arenduskeskuse juht Lennart Liba. «Kagu-Eesti on suurepäraste võimalustega kaugtöö tegemise piirkond. Samas usume, et kui tullakse siia tööd tegema ning leitakse eest meeldiv keskkond, tahetakse siin ka elada. Meie eesmärk on luua Kagu-Eestist kaugtöö paradiis.»