Noored otsivad teed ettevõtluse juurde

Taevaskojas viibib 48 noort. Kuigi vanuse alampiir on 13 aastat, on neist enamikul aastaid vahemikus 18-30. Laagrit korraldava MTÜ Youth Europa Estonia juhatuse liikme Maanus Aviku selgitusel on ettevõtmise taga Euroopa Liidu Erasmus+ haridusprogramm. Kuna reisikulud makstakse kinni, võimaldab see laagris osaleda ka vähem kindlustatud peredest pärit noortel.