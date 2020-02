Valga vallavanema umbusaldamine kukkus läbi

Margus Lepik ütles oma pöördumises enne umbusaldamist volinikele, et on jätkuvalt valmis vallavanema ametit pidama. „Meeskonnas on ikka nii, et lepitakse kokku, lahendatakse erimeelsusi, vajadusel kaitstakse üksteist. Aga vahel juhtub, et mängu tulevad eerakondlikud või isiklikud ambitsioonid, mis teistega ei arvesta,” ütles Lepik oma lühikeses kõnes.