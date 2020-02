Valka haiged saavad Valgas kergemini abi

Tellijale

Valka kihelkonnaduuma liige Vilmārs Vesingi lausus, et praegu kehtib Valga haiglasse tulevatele patsientidele sama eeskiri, mis igal pool Euroopa Liidus. Teenused on aga Eestis kallimad. «Läti patsiendid saavad minna Valga haiglasse ja siis lasta Läti valitsusel osa kulusid hüvitada. Kui näiteks eestlane läheb Hispaanias haiglasse, võib ta samuti tagasi nõuda raha, mida tema riigi valitsus sama protseduuri eest tema koduriigis maksaks.»

Kui suure osa ravist Läti haigekassa kompenseerib, on Vesingi sõnul raske üldistavalt öelda, kuna see on iga teenuse puhul erinev. Vahepeal arutasid Läti haigekassa ja Valga haigla esindajad ka omavahel plaanilist ravi reguleeriva lepingu sõlmimist, aga haigla juhi Margus Ulsti sõnul arutelu kuhugi ei jõudnud.