Matimehed jätsid võidukarika koju

«Valga võistlus on alati võistlejate arvult olnud Eesti suuremate hulgas. Tänu sellele, et oleme piirilinnas, on ka lätlased alati kohal. See on eestlastele hea konkurents,» tõdes võistluse üks korraldajaid, Valga spordiklubi treener Evo Saar. Lisaks lõunanaabritele ja kohalikele maadlejatele kogunes spordihoonesse sportlasi Soomest, Leedust ja 16 maadlusklubist üle Eesti.