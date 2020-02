Euroopas kaost külvanud torm jõudis Eestisse

Õhtul sadu nõrgeneb. Tuul annab pisut järele, ennelõunal on veel puhanguid üle 20 m/s, pärastlõunal kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on päeval +1..+4.

Ilmateenistuse antud tormihoiatuse kohaselt on olukord hullem Eesti põhja- ja lääneosas.

Torm on taas hulga inimesi ka elektrita jätnud. Kõige enam on elektrivarustuseta tarbijaid praegu Rapla-, Harju- ja Saaremaal.

Häirekeskus sai kell 6.12 ka teate, et Põlvamaal Tilsi-Naruski maantee 9. kilomeetril on elektriliin tormile alla vandunud ja süttinud. Teadaolevalt on piirkonnas ka 9 tarbimiskohta ilma elektrita.