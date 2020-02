Varahommikul on teekatted riigi suurematel põhi- ja tugimaanteedel valdavalt soolamärjad või soolaniisked. Õhk on kõikjal kerges plussis, kuid teetemperatuur on mitmel pool langenud miinuspoolele ning hommikutundidel võib paiguti teedel esineda libedust.