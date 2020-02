Meeste käsipalli esiliigas kestab jätkuvalt Põlva kaksikvõim

Põlva tiimid on lähedal, et kindlustada pääs poolfinaali. Heitlus neljale järgmisele kohale ehk veerandfinalistide ja -paaride selgitamine möödub ilmselt põnevalt viimase vooruni. Raasiku/Mistra ja HC Tallinn 2 on kogunud 14 ning Tartu Ülikool ja HC Kehra/Primend kümme punkti. HC Viimsi/Tööriistamarketil on kaheksa silma, kuid eespool olijatest kaks kohtumist enam peetud.

Noored koguvad esiliigas enesekindlust

Liider Põlva Coop on võitnud seitse viimast mängu ja peatreener Kalmer Musting on rahul otsusega meistriliigast loobuda ning noorema meeskonnaga aste allpool mängida. "Ega meil augustis veel päris selget ettekujutust polnud, mis toimuma hakkab. Nüüd võib küll kinnitada, et tegime õige valiku," hindas Musting.

"Algselt mõtlesime päris noortega mängida, aga Serviti oli hästi komplekteeritud ja nii otsustasime seal vähem mängupraktikat teenivad mehed Coopile appi anda. Õige otsus, sest näiteks nii Tõnis Kase kui Mathias Rebane on esiliigas kõvasti enesekindlust kogunud," vihjas Musting kahele pallurile, kes kokku visanud 221 väravat ehk 56 protsenti Coopi kogusaldost.

"Tõnise ja Mathiase visete arv moodustab veelgi suurema protsendi, aga samas on koos nendega – aga ka Markel Veiko ja Arturs Meikšansiga – mängimine näidanud noortele, kuidas ja kuhu nad peavad arenema. Mida aeg edasi, seda enam vastutust hakkavad nooremadki pallurid võtma," rõõmustas põlvalaste juhendaja.

"Suurima arenguhüppe on kahtlemata teinud meie 15-aastane väravavaht Andero Viljus, kes mitmedki mängud 60 minutit seisnud ja teinud seda hästi. Väljakumängijatest on 16-aastane Kermo Saksing hooaja jooksul vaikselt aga kindlalt stabiilsemaid esitusi näitama hakanud. Just stabiilsus on nooremate puhul see, mida juurde vaja," lahkas Musting.

Marko Koks: tulemustele vaatamata täidab esiliiga oma eesmärgi

Viljandi Spordikool võitis mullu esiliigas hõbemedalid, tänavu hakkab käest libisema koht veeranfinaaliski, kuid peatreener Marko Koks sellest suurt numbrit ei tee. "Aastad pole vennad ja mullu õnnestusime vajalikel hetkedel hästi, mängides oma taseme välja," hindas Koks.

"Koosseis pole meil tänavu päris sama ning hoolimata tabeliseisust, on esiliiga meie jaoks juba täitmas oma eesmärki. Mitmedki noored pallurid on teinud arengus suure sammu edasi ning täiskasvanute vastu peetavad mängud on just need, mis selleni viivad," kinnitas mulkide juhendaja.

"Näiteks Mihkel Lõpp – kes on küll meistriliigaski põhitegija – on just esiliigamängudes kaitsetöös kõvasti arenenud. Väravavaht Marten Tamme kogus esiliigas eneskindlust, mida tingimata Põlva Serviti või Balti liigas lätlaste-leedulaste vastu poleks suutnud," analüüsis Koks.

"Paneme siia nimekirja veel Martin Brauni, kelle tõstsime meistriliigakoosseisu ja kes Tapa vastu saatis Mikola Naumi selja taha mitu karistusviset," lisas Koks, jättes tagasihoidlikult mainimata oma poja Hendriku, kes viimaste mängudega tõusnud esiliiga snaiprite tabelis paremate sekka.