Politsei palus avalikkuse kaasabi, et tuvastada Võrus kadunud 34-aastase Janeki asukoht. Politsei pressiesindaja andis pühapäeval teada, et Janek võttis oma lähedastega ise ühendust ja politsei tegi kindlaks, et temaga on kõik korras.

FOTO: Arved Breidaks/Lõuna-Eesti Postimees