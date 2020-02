Pühapäev toob taas tugeva tormini küündivaid tuuleiile

Ilmateenistuse teatel on pühapäeva öösel pilves selgimistega ilm. Sajab vihma ja lörtsi, Ida-Eestis ka lund, pärast keskööd sajutõenäosus väheneb. Puhub edela- ja lõunatuul 5-11, saartel ja rannikul puhanguti 14-17 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +4 kraadi.

Peipsi järvel puhub edela- ja lõunatuul 5-10, öö hakul puhanguti 13 m/s. Lainekõrgus on 0,6-1,2 meetrit. Sajab vihma, lörtsi ja lund, pärast keskööd sajutõenäosus väheneb. Nähtavus on mõõdukas. Õhutemperatuur on 0 kuni +2 kraadi.

Pühapäeva päeval on samuti pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma ja lörtsi, õhtul on sadu laialdasem. Lõuna- ja edelatuul tugevneb 7-12, puhanguti 15-20 m/s, saartel ja rannikul 12-17, puhanguti 22-27 m/s. Sooja on 3-7 kraadi.