Pildid ⟩ Tegusaid tervisearendajaid jagus ka Lõuna-Eestisse

Kai Kuuspalu on Maanteeameti liiklushariduse ekspert, kes on aastaid osalenud Valgamaa turvalise elukeskkonna kujundamisel ning kuulub ühtlasi ka Valgamaa tervisemeeskonda. Koostööpartnerid hindavad Kaid tema lennukate ideede eest.

Lisaks Maanteeameti töötubadele ja koolitustele laste- ja noortelaagrites ning eakate seminaridel on ta alati nõu ja jõuga abis erinevate ennetustegevuste planeerimisel ja elluviimisel. Samuti aitas naise panus Lõuna-Eesti laste heaolukonverentsi korraldamisse sündmuse õnnestumisele palju kaasa.

Põlva maakonna tervist edendavate koolide võrgustiku koordinaator Reet Külaots on staažikas liikumisharrastuste arendaja ning võimlemisõpetaja Põlva Koolis. Alates 2005. aastast on ta Põlvamaa Tervisenõukogu liige ning tema käe all on liitunud tervist edendavate koolide võrgustikuga enamik maakonna koolidest.

Samuti toimuvad naise eestvedamisel regulaarsed infopäevad ja heade praktika jagamised, mis toetavad ühtse arusaama tekkimist, parandavad koolide vahelist suhtlemist ning loovad koostööle avatud õhkkonda. Reet töötab Põlva Koolis, mis liitus „Liikuma kutsuva kooli“ programmiga. Ühtlasi kuulub ta selle programmi elluviimise meeskonda.

Võrumaalt teenist tunnustuste Antsla Gümnaasium, mis on üle kolme aasta aktiivselt osa võtnud „Liikuma kutsuva kooli“ programmist. Programm on olnud edukas nii koolile, selle õpilastele kui ka suureks eeskujuks teistele haridusasutustele. Antsla Gümnaasiumi ettevõtlikus ja lastesse panustamine ei jää märkamata ainult oma maakonnas - kooli on kutsutud ka mentoriteks teistele koolidele.

Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles, et terviseedendajate tunnustamisen on kutsutud ellu selleks, et me märkaksime kohalike inimeste ja organisatsioonide rolli ja tegevusi tervise edendamisel ning tõstaksime seda eeskujuks ka teistele.

„Inimeste tervise edendamisse panustavad Eestis igapäevaselt paljud inimesed nii oma põhitööga kui vabatahtlikult. Tervist mõjutavad nii meie geenid, igapäevased valikud kui ka ümbritsev keskkond. Seejuures on tervist toetava keskkonna kujundamisel, inimeste teadlikkuse tõstmisel ja hoiakute muutmisel, tervist toetavate valikute pakkumisel võtmeroll just kogukondadel ja paikkondadel – kohalikel omavalitsustel, tööandjatel, haridusasutustel, aga ka vabaühendustel,“ ütles Kiik.

Sotsiaalministeeriumi tunnustuse pälvisid: Hiiu maakond – MTÜ Rõõmu Allikas, Hiiumaa Lastevanemate Kooli eestvedaja Ida-Viru maakond – MTÜ Motus spordiklubi, Ida-Virumaa tervisesündmuste eestvedaja Jõgeva maakond – Kristian Vaarpuu, Jõgeva Kaitseliidu maleva noorkotkaste instruktor, Jõgeva valla volikogu liige, volikogu aseesimees ja haridus-ja noorsootöökomisjoni esimees Järva maakond – Ain Türner, rajameister, Paide õhtuste rattasõitude eestvedaja Lääne maakond – Hele Leek-Ambur, Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži lektor ja Nõmme huvikooli direktor Lääne-Viru maakond – Maido Nõlvak, Rakvere vallavanem ning Lääne-Viru maakonna turvalisuse nõukogu esimees Põlva maakond – Reet Külaots, õpetaja, Põlva maakonna tervist edendavate koolide võrgustiku koordinaator Pärnu maakond – MTÜ Spordiklubi Pärnu Kahe Silla klubi, Pärnumaa liikumisürituste korraldaja Rapla maakond – Ülle Laasner, Raplamaa Omavalitsuste Liidu rahvatervise- ja turvalisuse spetsialist Saare maakond – Kuressaare Haigla SA Tartu maakond – Taavi Siilbek, Päästeameti ennetustöö peaspetsialist Valga maakond – Kai Kuuspalu, Maanteeameti liiklushariduse ekspert Viljandi maakond – Noorte vaimse tervise konverents „Terviseviidad – teadlik tee endani“ Võru maakond – Antsla Gümnaasium Harju maakond – Kalle Kask, Põhja-Eesti Regionaalhaigla Kiirabikeskuse parameedik Allikas: Sotsiaalministeerium.

Lisaks tunnustas sotsiaalministeerium pikaaegseid maakonna tervisedendajaid, kes oma töö selles rollis lõpetavad. Nendeks on Ida-Viru maakonna tervisedendaja Eha Samra ja Lääne maakonna tervisedendaja Hele Leek-Ambur.