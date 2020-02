USA basskitarrist Stu Hamm esineb 2. märtsil Võrus

Hamm on ise nimetanud aastatetagust Võru kontserti üheks oma elu parimaks sooloesinemiseks ning meenutab Eestit ja siinset publikut sooja tundega. Üle 30 aasta maailma suurimate kitarrivirtuoosidega koos musitseerinud Hamm naaseb Võrru 2. märtsil koos sakslastest tähtedebändiga: kitarril Torsten de Winkel ja trummidel Felix Dehmel.

Stu Hamm on lõpetanud prestiižse Berklee muusikakolledži ning pälvinud ka sama kooli tähelepanuväärse vilistlase auhinna. Ta on ka ainus muusik, kes on võitnud ajakirja Guitar Player lugejate lemmiku auhinna parima rokkbassisti ja džässbassisti kategoorias ühel ja samal aastal. Ja seda koguni kahel korral!