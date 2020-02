Eksimus läheb kalliks maksma

Pilt on tehtud aasta eest veebruaris, kui Otepää tervisekeskuse juhataja Andres Arike tutvustas vastvalminud tervisekeskust ja selle võimalusi.

Otepää tervisekeskuse ja Puka perearstipunkti rajamisel on selgunud, et eksitud on riigihangete seaduse vastu. Seetõttu riigi tugiteenuste keskus kogu rahalist abi välja ei maksa ning tervisekeskusel tuleb endal rohkem kukrut kergendada.