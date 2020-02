Võru vald tunnustab aasta tublimaid

Võru valla aukodanik on Aino Suurmann. Ta on inimene, kes on panustanud oma töö ja tegemistega kogukonna, Võru valla ning maakonna arengusse. Ta on kujundanud noorte inimeste mõttemaailma, samas on jaganud tarkuseteri erinevatele põlvkondadele. Ta on Orava piirkonna tegusate eakate inimeste kontaktisikuks ja aidanud korraldada ühinenud Võru vallas üritusi eakatele. Ta on väga hea suhtleja ja nõuandja paljudes valdkondades: loodusteaduses, rahvakultuuris, turismi valdkonnas. Kui tema poole pöördutakse, siis ta ei ütle kunagi „ei" ja leiab alati lahendusi. Just seetõttu vääribki ta Võru valla aukodaniku tiitlit.

Võru valla aasta hariduselu edendaja on Maire Post. Ta on olnud üle 30 aasta lasteaia süda ja hing. Ta on pühendunult tegutsenud direktori asetäitjana õppekasvatus- ja majandusalal. Ta on väga hinnatud nii kolleegide, laste kui vanemate seas. Ta leiab alati aega vestlemiseks, ka väljaspool oma tööaega. Oma tööd teeb ta südamega. Tema suureks kireks on tantsimine. Tema kaasahaarav entusiasm on pannud teisigi väärtustama rohkem tantsimist, võrkpalli ja tervisesporti. Tema eestvedamisel on lastel õnnestunud esineda maakondlikel võimlemispidudel, tantsupidudel, Võru pärimustantsufestivalil.

Aasta kultuurielu edendaja on Karin Sepp. Tema eestvedamisel on Lasva piirkonnas toimunud palju erinevaid kultuurisündmusi – alates püstijala komöödiatest kuni erinevate kontsertideni. FOTO: Arvo Meeks

Aasta kultuurielu edendaja on Karin Sepp. Tema eestvedamisel on Lasva piirkonnas toimunud palju erinevaid kultuurisündmusi – alates püstijala komöödiatest kuni erinevate kontsertideni. Ta on kaasanud kohalikke kollektiive esinema ka teistele Maamehe Golfi talus toimuvatele üritustele nagu avatud talude päevale. Lisaks esinemiste korraldamisele on Karin alati lahkesti tulnud vastu ning võimaldanud Lasva meeskooril tasuta kasutada Tiri- ja Koka talu ruume lisaproovide läbiviimiseks ning toetanud kollektiivi kohaliku kodutoitlustamisega. Nende ürituste korraldamisega ja oma positiivse motiveeriva suhtumisega aitab ta kaasa piirkonna kultuurielu mitmekesistamisele ja arendamisele. Ta on kui päike, mis särab ja annab soojust kõigile kellega ta kohtub.

Aasta tegija tiitlid antakse välja kahele kandidaadile: Orava piirkonna vabatahtlikud pritsumehed ja Lasva priitahtlikud pritsumehed. Need mehed on alati abiks, kui piirkonnas on mingi suuremat sorti probleem lahendada. Eriti tänulik on kohalik kogukond abi eest Võrumaad laastanud tormide kahjustuste likvideerimisel. Nende meestega võib arvestada ka siis kui vaja kogukonnas korraldada ja viia läbi mõni üritus. Mõlemad meeskonnad toimetavad vabatahtlikkuse alusel ning väärivad tunnustust vabatahtliku töö eest.

Aasta sportlane on Marco Kindsigo. Fotol: etteaste tegid võistlustantsijad Marco Kindsigo-Lisete Marjapuu. FOTO: Raivo Antsov

Aasta sportlane on Marco Kindsigo. Ta on võistlustantsuga tegelenud 1. klassist alates. Praeguseks, mil ta õpib 9. klassis, on hobist välja kasvanud tõsine töö. Tema eesmärgiks on jõuda kunagi maailma kümne parima võistlustantsija hulka. 2019. aastal saavutas ta kõrgeid kohti erinevatel võistlustel nii Eestis kui ka välismaal.