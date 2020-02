Politsei otsib 61-aastast Agu, kes võib olla Võrus.

Pärast seda telefonikõne on mehe telefon välja lülitatud ning tema asukoht on teadmata. Mees elab Põlva linnas, ent koju pole ta seni naasnud. Viimases kõnes lähedasele mainis Agu, et on Võrus Maksimarketi juures.

Teada on, et mehe terviseseisund pole kiita, mistõttu on alust arvata, et ta võib olla hätta sattunud. Politsei selgitas, et haiglasse meest vahepeal viidud ei ole, ka on kontrollitud teadaolevaid kohti, kus ta Põlvas või Võrus võiks viibida, ent meest pole seni leitud.