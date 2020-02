Eesti ja Läti siseministrid allkirjastasid riigipiiri hoolduse kokkuleppe

„Seni pole eraldiseisvat hooldamise korda riikidevahelise lepinguga määratletud, seega muudab kokkulepe riigipiiri hooldamise korra selgemaks,“ märkis siseminister Mart Helme. „Riigipiir on riigi iseseisvuse tunnus ja seetõttu on ka oluline, et see oleks hästi hooldatud, nähtav ja eristatav,“ lisas siseminister.