Võru maakonna vapimärgi pälvis Siiri Toomik

Nooruslik ja aktiivne pensionär

Laureaadiks esitajate hinnangul on Toomik uue aja noor ja aktiivne pensionär, kes on palju oma elu jooksul andnud ja saavutanud ning kes tänaseni on tegus ja elurõõmus naine. Toomiku pikaajaline tegevus Võru maakonna hüvanguks on olnud muljet avaldav. Ta oli aastaid Võrumaa muuseumi direktor ning on tänaseni armastatud giid, reisijuht ja vabatahtlik mitmes organisatsioonis.