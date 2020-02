Millised on teie traditsioonid Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamisel?

Tellijale

«Oleme tavaliselt tähistanud aastapäeva perekondlikult, lapselastele on see tähtis päev. Sellel aastal satub aga koolivaheaeg samale ajale ning nad lähevad reisile. Väike tüdruk oligi väga õnnetu, et ei saa aastapäeval kodus olla. Lastele lubati siiski aastapäeva tähistada, kuid seekord välismaal. Muidu oleme kodus ja laual on ka sinimustvalge tort või jäätis. Minu isa oli väga eestimeelne, ta peitis kogu okupatsiooniaja salaja sinimustvalget laualippu. Ka isa sünnipäev oli vabariigi sünnipäevaga samal ajal, eelmisel päeval.»