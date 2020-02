Galerii ⟩ Valgas leidsid omaniku kõrged autasud

Tellijale

Teetemärgi pälvinud Hans Heinjärv on Valga maakonna ettevõtjaid koondava Valgamaa äriklubi asutajaliige ning president olnud 1995. aastast. Valgamaa äriklubi koondab 60 Valgamaa ettevõtjat, kohtumisi peetakse igal kuul. Tema kandidatuuri esitaja märgib, et tänu Heinjärve aktiivsusele ja järjepidevusele on äriklubi Eesti vanim ettevõtjaid koondav maakondlik ühendus.

Kiviõli linnas sündinud Heinjärv on Valgamaal tuntud ka kinnisvaramaaklerina. Selles valdkonnas on ta töötanud 2005. aastast. Tema töökoht on Pindi Kinnisvara. Vabal ajal meeldib talle tegeleda laskespordiga, samuti on mees kirglik rinnamärkide kollektsionäär. Olnud abielus nelikümmend aastat ja kuuekordne vanaisa.