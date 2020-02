Elurikkuse erakond kutsub vabariigi aastapäeval hiiepaiku külastama

Enne teist maailmasõda oli tavaks tähistada sinimustvalgete ja samuti seltside ning kaitseliidu malevate lippude all rahvuslikke tähtpäevi looduslikes pühapaikades. Toonastest ajalehtedest võib lugeda, kuidas tähtpäevadel kogunesid tuhanded inimesed lippude all hiitesse tuld tegema, kõnesid pidama, laulma ja tantsima. Selliseid pühi peeti Virumaal Tammiku ja Ebavere hiies, Tartumaal Ervu ja Terikeste hiies ja paljudes teisteski paikades, selgitas Kaasik.

"Nõukogude kord keelustas meie rahvuslipu ja kustutas paljude eestlaste hiiemälu. Memmed-taadid Viru- ja Läänemaal näiteks meenutavad, et tollal ei juletud neist asjust isegi kõnelda. Nüüdseks on Eesti Vabariik oma sümbolid, institutsioonid ja mitmed traditsioonid taastanud, kuid hiiepühade tava alles ootab uut tulemist,“ märkis Kaasik.

Võru- ja Valgamaa retkelised liiguvad Kooraste Kõrgemäe hiide Epp Margna juhendamisel. Kõrgemäe hiide tulla soovijatel on oluline teada, et see on matk ei ole kerge, kuna poolt teest katab tihnik ja mägine maastik. Kõndida tuleb ligi kaks kilomeetrit, millest üks kilomeeter on metsatee ja teist sama palju tihnik. Peale matka võib minna vaatama ka Pühajõe servas olevat tsori.