Matk õhtuhämaruses Roiupalu õpperajal

«Valgel ajal on igaüks looduses liikunud, kuid hämardudes tunduvad kõik asjad teisiti ja on isegi natuke hirmutav... Koos retkejuhiga suundume seekord metsa pimedas, kuulame tema pajatusi ja looduse hääli. Retke lõpetame Kiidjärve külastuskeskuses, kus saab vaadata näitust "Puud" ning kus retkelisi on ootamas pirukad ja kuum tee,» annavad teada korraldajad.