GALERII ⟩ Rõuge valla elutööpreemia pälvis Linda Kender

Aasta kohaliku elu täht on Mariliis Raidma, kes on andnud viimastel aastatel märkimisväärse panuse Misso kandi kultuurielu rikastamisse.

Aasta kultuurielu täht on Ive Ruusamäe - Rõuge kandi koori- ja ansamblilaulu edendaja, kelle juhendatud koorid pole naljalt üheltki laulupeolt puudunud.

Aasta külaelu täht on Peep Kimmel - Viitina kandi külaelu vedaja ja edendaja, pikaaegne külavanem, aktiivne kogukonnaliige.

Aasta keskkonnatäht on Vana-Roosa ja Ritsiku kiriku kalmistuvaht Ilmar Udsu, kes hoolitseb heakorra eest erilise hoolega, on töökas ja abivalmis.

Aasta sporditäht Gätly Valge on spordientusiast ja blogija, kes algatas väljakutse „Jooks on lahe“ ning on innustanud tuhandeid inimesi üle Eesti end rohkem liigutama.