Galerii ⟩ Tõrvas selgusid teenetemärgi ja kultuuripreemia laureaat

Tellijale

Autasud anti üle Tõrva kirik-kammersaalis peetud pidulikul aktusel. Valga piirkonnagrupi piirkonnavanem, politseikapten Kairi Ruus on panustanud Valgamaa arengusse, tehes oma igapäevast tööd politseiametnikuna. «Tema töö ei lõppe kunagi kella kukkumise ja otseste tööülesannetega. Ta on alati kaasatud sotsiaalprobleemide lahendamisse, mille puhul ta ei kohku tagasi ka isikliku aja panustamisel. Mis tähendab ka hilisõhtuseid muretsemisi ja telefonikõnesid,» märkisid kandidaad esitajad.

Sama tulihingeliselt suhtub ta piirkonna noorsootöösse. Ruus on koos kolleegidega seisnud hea selle eest, et Valgamaal saaksid toimuma SPIN treeningud (seovad endas jalgpallitreeningu ning erinevaid eluks vajalikke oskusi arendava õppe – toim) sihtrühma noortele. 2019. aasta sügisel kandsid need pingutused ja korduvad uste kulutamised vilja ning Tõrvas alustas esimene SPIN grupp, mille positiivsed tulemused on juba näha. Kevadest on lootust alustada Otepää grupiga.