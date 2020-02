Pea poolesaja Valga valla kortermaja elanikud tahaks ette võtta hooneremondi

Korteriühistu vanuse järgi vaadeldes tuli 47 ankeeti majadest, kus oli korteriühistu olemas enne 1. jaanuari 2018. Küsitluse korraldajatel on rõõm tõdeda, et 27 ankeeti tuli ka sundkorras loodud korteriühistutega majadest. See laseb eeldada, et ka neis majades on olemas reaalne ühistuline tegevus ja soov tegelda oma kortermaja jätkusuutlikkusega.