Eestit ähvardab selle talve külmarekord

Reede öösel on Eestis pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vähest lund. Puhub kirdetuul 5-11, rannikul puhanguti 17 m/s, hommikul see nõrgeneb. Külma on 2-8 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vähest lund. Puhub põhjakaare tuul 3-9 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni -3 kraadi.