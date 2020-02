Koroonaviirus ⟩ Haiglajuht: jälgime olukorda ja oleme valmis ravima

«Tegemist on üsna tavalise viirushaigusega ja väga palju ta gripist ei erine,» lausus Lõuna-Eesti haigla juht Arvi Vask. «Selles mõttes mingit paanikat ei tasu külvata. Ka gripi puhul on suremuse tõenäosus üks protsent, mis ohustab kroonilisi haigeid. Tõenäoliselt koroonaviirusse suremuse protsenti jääb ka sinna ühe protsendi juurde.»

Vaski sõnul on tänaseks selge, et koroonaviirus on levinud praktiliselt kogu Euroopas. «Sellisel juhul kui inimene haigestub, tuleb jääda kõigepealt koju ja helistada oma perearstile ja küsida nõu, aga kuhugi ei ole vaja kindlasti tormata,» rõhutas Vask. «Kui tervis väga kehvaks läheb, tekivad hingamisraskused ja on tüsistuste oht, siis tuleb helistada kiirabisse.»

Juhul kui Lõuna-Eestist peaks koroonaviirus diagnoositama, viiakse haige Vaski sõnul Tartu Ülikooli kliinikumi. «Aga ei ole võimatu, et mõne aja pärast, kui neid raskesse seisu sattuvaid patsiente rohkem on, tuleb neid ka meie haigla intensiivis ravida. Tegelikult gripi puhul on olnud samamoodi,» lisas Vask.